Carlentini, disattese norme anti covid: azienda sanzionata con 3.000 euro

Sanzione di 3.000 euro per un’azienda logistica di trasporti su gomma di Carlentini dove i Carabinieri della Compagnia di Augusta e i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siracusa hanno eseguito un controllo nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

Identificati complessivamente 5 lavoratori in regola, ma è stata riscontrata la mancata informazione ai lavoratori ed all’utenza sulle disposizioni mediante l’affissione di apposita cartellonistica, l’assenza di distributori di igienizzante per le mani, la mancata indicazione dei percorsi dedicati ai fornitori, l’assenza di un protocollo aziendale anti covid, oltre che la mancata istituzione del comitato aziendale di controllo sull’applicazione del protocollo anti covid e la mancata sanificazione degli ambienti.

La Prefettura di Siracusa è stata informata per l’applicazione dell’eventuale sospensione dell’attività.