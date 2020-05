Noto, tentato furto in appartamento: 29enne ai domiciliari

E' accusato di tentato furto in appartamento Giuseppe Zivillica, 29 anni di Noto,già noto alle forze dell’ordine

L'uomo è stato sorpreso dai Carabinieri all'interno dell'abitazione estiva di un netino residente in Germania.

I militari dell'Arma hanno notato che la porta d’ingresso era aperta, hanno proceduto al controllo dell’immobile, all'interno hanno trovato un uomo travisato che faceva razzia dei beni di valore.

L’uomo ha tentato la fuga a piedi per le vie del centro cittadino, ma ben presto è stato bloccato e arrestato. Il successivo sopralluogo nell'abitazione ha consentito di appurare che nulla era stato asportato. Zivillica è stato ristretto ai domiciliari.