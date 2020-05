Siracusa, Buonomo e Ricupero (Iv): "Si intitoli viale Cadorna a Emanuele Scieri"

“Viale Luigi Cadorna diventi Viale Emanuele Scieri". A chiederlo al sindaco di Siracusa anche gli ex consiglieri comunali di Italia Viva Michele Buonomo e Simone Ricupero, in piena linea con la proposta del giornalista siracusano Andrea Armaro.

"Non v'è alcun dubbio circa l’opportunità di cancellare dalla mappa della città – rilevano Buonomo e Ricupero – Luigi Cadorna, deplorevole personaggio legato alla disfatta di Caporetto e alla morte di migliaia di persone. Avalliamo in pieno la richiesta avanzata da Armaro e supportata dal Tenente Colonnello Gianfranco Paglia e chiediamo al sindaco Italia di accelerare l'iter presso gli uffici preposti.”

“Lele non merita di essere ricordato in un angolino della città – concludono Buonomo e Ricupero – per ciò che è accaduto è auspicabile che sostituisca anzi chi delle forze armate ha fatto un uso atroce e disumano".