Siracusa, in prefettura attivato Sportello per lo scouting dei fondi europei

Attivato in prefettura a Siracusa lo sportello per i Comuni della Provincia di Siracusa sui Fondi Europei a seguito degli incontri con Anci Sicilia e con gli Enti locali. Si tratta di un'attività programmata da tempo ma riorganizzata per sostenere la resilienza dei Comuni nell’affrontare l’attuale fase di crisi sociale generata dalla pandemia.

Il progetto, finanziato dal Ministero dell'interno nell’ambito del Pon Legalità e gestito dalla società EY Advisory, prevede la possibilità per i Comuni di interagire con consulenti esperti di fondi europei, per individuare e gestire al meglio le risorse disponibili nell’ambito delle politiche di coesione.

Al fine di sostenere la capacità amministrativa degli enti, è stato inoltre organizzato un programma di webinar che ogni due settimane consentirà ai Comuni di affrontare argomenti di grande interesse e attualità in questa fase.

Sarà realizzata una sessione dedicata alla programmazione europea attuale (periodo di programmazione 2014-2020) e futura (2021-2027), per individuare le nuove possibilità che si aprono per fronteggiare la crisi. Ulteriori sessioni specifiche saranno incentrate su welfare (il piano del governo per gli aiuti alimentari) e immigrazione (i fondi del Ministero dell’Interno per l’integrazione dei migranti), nonché su aspetti tecnici relativi agli appalti pubblici (impatti dei decreti governativi sul codice dei contratti) e all’europrogettazione (redazione delle proposte progettuali e project