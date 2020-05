Siracusa, appalto Ati: proclamato lo stato di agitazione. Filcams Cgil e Uiltucs "Proposta di contratto inadeguata"

Stato di agitazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici (93 in tutto) dell’appalto di supporto all’amministrazione Comunale di Siracusa il contratto scade alla mezzanotte di oggi.

A proclamarlo sono Filcams Cgil e Uiltucs Uil Siracusa, che hanno giudicato inadeguata la proposta di contratto offerta dal Comune all’Ati guidata dal Consorzio Ciclat Bologna e che comprende le aziende Ideal Service ed Util Service.

“Siamo di fronte ad un taglio orizzontale ed indiscriminato messo in atto atto dal Comune alla vigilia della scadenza naturale dell’appalto - commentano i due segretari provinciali, Alessandro Vasquez ed Anna Floridia - Come già accaduto in passato, siamo di fronte alla mortificazione delle professionalità acquisite, un vero e proprio schiaffo per chi, come i lavoratori dell’ufficio tributi, ha continuato a prestare il proprio servizio anche in tempi di Coronavirus. Se il risparmio deve essere determinato, dalla dismissione del proprio ruolo di amministrazione, disincentivando le entrate del Comune in un periodo come questo, vuol dire che ci aspettano tempi davvero bui.”

Vasquez e Floridia temono per la salvaguardia dei livelli reddituali ed occupazionali e che la grave crisi epidemiologica possa diventare la scusa per risparmiare sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici, creando così nuove sacche di povertà.