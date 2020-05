Siracusa, accesso libero al cimitero e riapertura della pista ciclabile

Oltre all'apertura di ristoranti, bar, parrucchieri ed estetiste, da domani, in ossequio all'ordinanza del presidente Musumeci sulla Fase 2 dell'emergenza coronavirus, torna l'accesso libero al cimitero. Il camposanto, però, continuerà a restare chiuso la domenica.

L'altra novità riguarda la pista ciclabile che tornerà ad essere fruibile, mantenendo le distanze di 1 metro in caso di attività motoria e di 2 metri per le attività sportive.

Le domeniche e i festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per farmacie, edicole, bar, ristoranti e fiorai, continueranno a restare chiusi così come i centri commerciali e gli outlet.

A precisarlo è il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.