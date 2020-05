Coronavirus, a Siracusa e provincia crollo dei positivi attuali da 50 a 32. Boom di guariti

Sono saliti a 185 i guariti da coronavirus in provincia di Siracusa mentre i positivi attuali scendono a 32 con 9 ricoverati.

“Questo ulteriore aggiornamento dei dati – spiega la direzione strategica aziendale dell’Asp di Siracusa – è stato reso possibile dall’inserimento nella piattaforma informatica delle centinaia di tamponi processati e refertati negli ultimi quattro giorni. Questi dati lasciano ben sperare per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus anche se il livello di attenzione deve sempre essere tenuto molto alto con il rispetto delle regole - è la raccomandazione dell’Azienda sanitaria a tutti i cittadini - per evitare il rischio di eventuali riprese”.

Quelli della provincia di Siracusa sono tra i migliori risultati dell’Isola insieme a Trapani e Ragusa.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle altre province dell’Isola, aggiornati alle 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale: Agrigento, 49 (0 ricoverati, 91 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 50 (6, 109, 11); Catania, 638 (50, 327, 96); Enna, 81 (8, 311, 29); Messina, 299 (44, 205, 56); Palermo, 360 (37, 163, 34); Ragusa, 29 (4, 58, 7); Trapani, 17 (0, 117, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.