Riorganizzazione rete regionale Covid Center, Cettina Di Pietro: "Ad Augusta sia restituito il suo ospedale o sarà mobilitazione"

"Augusta torni ad avere il suo ospedale con la restituzione dei reparti sospesi a causa dell'emergenza covid e con l'attivazione di tutti quei servizi e quei reparti, fra i quali Oncologia e Oncoematologia, che il piano sanitario regionale assegna al nostro nosocomio".

Così il sindaco Cettina di Pietro interviene, senza peli sulla lingua, dopo la riorganizzazione dei Covid Center della rete siciliana, annunciata dall'assessore Ruggero Razza nei giorni scorsi.

"I rumors provenienti da Palermo - spiega il sindaco - ci raccontano che, tramontata l’ipotesi di Covid Hospital a Noto, il punto riferimento per tutto il territorio di Siracusa sarà l’Umberto I di Siracusa. Sempre queste voci informali parlano di un ripristino nel breve periodo per i reparti di Chirurgia e Medicina ad Augusta. Tuttavia nessuna conferma ufficiale e noi ci aspettiamo che le conferme arrivino presto, in maniera chiara e distinta, dall’assessorato Regionale.

l COV-Cen insediato nel Muscatello - aggiunge - ha svolto la sua opera in maniera eccezionale. Ora siamo subentrati in una nuova fase e quello che ci aspettiamo che celermente vengano riaperti i reparti di Chirurgia e di Medicina. L’emergenza sanitaria ha pesantemente colpito tutti coloro i quali hanno bisogno di cure speciali, osservando un generale ritardo nella diagnostica e nelle terapie per i malati, primi fra tutti gli oncologici che, purtroppo, ad Augusta sono una realtà importante. il Gruppo Movimento 5 Stelle Augusta - conclude perentoriamente - pretende da subito risposte chiare e pubbliche e se dovesse esistere una manovra per penalizzare il nostro ospedale approfittando del Covid, la nostra risposta sarà la mobilitazione ed è quella che chiederemo a tutti gli augustani".