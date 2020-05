Sanità a Siracusa, D'Agostino (Iv): "Ci sono interessi enormi". Baio (Pd): "Parli chiaro"

Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate da Nicola D'Agostino,capogruppo di Italia viva all'Ars sul sistema sanitario siracusano.

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Salvo Baio, componente della Direzione provinciale del Partito Democratico di Siracusa:

"L'onorevole Nicola D'Agostino, capogruppo di Italia Viva all'Assemblea regionale siciliana, sul giornale online LiveSicilia, ha definito scandalose le polemiche sull'Asp di Siracusa, ammonendo gli sciacalli della politica a smetterla. Fin qui, siamo nel campo delle libere opinioni, per quanto prive delle necessarie specificazioni. Ma poi ha aggiunto, sempre a proposito della sanità, che a Siracusa "il problema è ben altro, gli interessi enormi, ma ben presto anche questi saranno portati alla luce e i detrattori smascherati". Qui siamo fuori dalle libere opinioni ed in presenza di una possibile notizia criminis, qualora si trattasse di interessi che configurano ipotesi di reato penale. L'onorevole D'Agostino in tal caso ha il dovere di essere conseguente e di dire di quali "interessi enormi" si tratta, quando "saranno portati alla luce" e chi sono "i detrattori che ben presto saranno smascherati":

A Siracusa l'interesse enorme potrebbe essere collegato alla costruzione del nuovo ospedale che muove risorse formidabili (si parla di duecento milioni), ma fino ad ora mi pare che sul piano formale l'Asp abbia agito correttamente nell'individuare l'area su cui costruirlo. Riguarda il nuovo ospedale la denuncia dell'onorevole D'Agostino? O che cosa? Lo faccia sapere all'opinione pubblica e alla Procura "ben presto".