Siracusa, rete da posta scoperta davanti Punta Milocca: sequestrata

Una rete da posta non regolarmente segnalata è stata coperta dalla Capitnieria di porto in Zona “C” dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, nelle acque antistanti Punta Milocca.

I militari hanno notato la presenza di bidoncini ai quali era assicurata la rete, di cui circa 100 metri galleggiante, sprovvista di etichette identificative in grado di far risalire al proprietario.

La rete, che è risultata essere lunga circa 500 metri, è stata recuperata e sequestrata.