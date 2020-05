Record di contagi registrati in Brasile e negli Stati Uniti

Nuovi primati negativi per Brasile e Usa durante la pandemia da coronavirus. Il paese governato da Jair Bolsonaro ha registrato un nuovo record di contagi da Covid-19 superando per numeri di casi la Spagna e l'Italia. Il Paese carioca ora è il quarto più contagiato al mondo.

Secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati 14.919 I nuovi casi ufficiali nelle ultime 24 ore, il che porta il totale a 233.142, immediatamente dietro Usa, Russia e Gran Bretagna. Il Brasile tra l'altro ha fatto molti meno test che altri Paesi. Il dato è destinato a mettere ulteriore pressione sul presidente Bolsonaro, che venerdì ha perso il suo secondo ministro della Salute nel giro di un mese ed è contestato nelle politiche di contenimento del virus.

Nuovo record di contagi da Covid-19 anche per gli Stati Uniti che registrano oltre 25 mila casi accertati in appena 24 ore. Secondo i dati di Johns Hopkins University ci sono stati anche 1.224 morti. Il bilancio totale raggiunto dagli Usa è sempre più impressionante: 1.467.884 casi e almeno 88.754 morti.