Siracusa, controlli straordinari su circolazione e piazze di spaccio

Servizi di controllo straordinario del territorio effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Siracusa nelle ultime due settimane, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, al contrasto delle violazioni del codice della strada, alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e al controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della pandemia.

Nel capoluogo in due, un 20enne e un 36enne, sono stati denunciati per detenzione e spaccio. Il primo è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana suddivisa in dosi, 500 euro ritenuti provento di spaccio e vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente. Il secondo è stato trovato in possesso di 17 grammi di marijuana, di 9 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. In 8, di età compresa tra i 30 e 40 anni sono stati segnalati in qualità di assuntori perché trovati in possesso di modici quantitativi di sostanze stupefacenti per uso personale.

A Floridia un uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso: sulla sua auto i militari dell'Arma hanno trovato un martello una chiave inglese e un cacciavite, contenuti dentro un unico contenitore di pelle, senza giustificato motivo.

Durante i controlli sulle principali arterie stradali, sia cittadine che extraurbane, sono stati controllati oltre 1000 veicoli e più di 1200 persone. Sono state elevate 12 violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza; 4 per mancato utilizzo del casco su motoveicolo; 8 per assicurazione scaduta; 2 per guida con patente diversa da quella consentita per il mezzo. Complessivamente sono stati sottratti oltre 150 punti e ritirati 2 documenti di circolazione.