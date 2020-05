Avola e Pachino, due denunciati: uno sorpreso con un coltello vietato e l'altro con una mazza da baseball

Un avolese di 36 anni è stato denunciato per porto di coltello di genere vietato. Durante un controllo di polizia è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di circa 20 centimetri.

A Pachino un 23enne dovrà rispondere di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Anche lui, durante un controllo, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball, della lunghezza complessiva di circa 60 centimetri, nascosta nel portabagagli dell’autovettura.

Il giovane è stato, inoltre, sanzionato perché fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e perché sprovvisto di copertura assicurativa.