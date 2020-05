Coronavirus, a Siracusa e provincia contagi stabili (50) e situazione stazionaria nelle guarigioni (163)

Nessuna variazione rispetto a ieri nei casi di contagio da coronavirus in provincia di Siracusa. I positivi attuali sono 50 con 10 ricoverati, due dei quali in terapia intensiva, 163 guariti e 28 decessi.

Questi i casi riscontrati nelle altre province dell’Isola, aggiornati alle 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale:

Agrigento, 49 (0 ricoverati, 91 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 52 (7, 107, 11); Catania, 685 (55, 281, 95); Enna, 105 (8, 287, 29); Messina, 303 (48, 201, 56); Palermo, 361 (39, 161, 33); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 50 (10, 163, 28); Trapani, 17 (0, 117, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.