Treni, da lunedì 18 in Sicilia si passa a 258 corse regionali

“Da lunedì 18 maggio il trasporto ferroviario in Sicilia muove un altro importante passo verso il ritorno alla normalità dopo la crisi epidemiologica".

Ad annunciarlo è l'assessore regionali alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone.

"Nel giorno medio feriale - spiega - arriveremo a 258 corse regionali garantite rispetto alle 441 attive prima dell’emergenza coronavirus, dunque circa il 60 per cento. Numero a cui si aggiungerà il ripristino dei collegamenti via treno fra la Sicilia e il resto del Paese, grazie alla riattivazione dell’Intercity con partenza da Palermo e da Siracusa con arrivo a Roma".

Saranno utilizzati i nuovi treni ‘Pop’, e sarà effettuata sia la sanificazione e arantite le necessarie misure di sicurezza per arginare la diffusione del coronavirus.