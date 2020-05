Siracusa, affidati i lavori di consolidamento del Ponte sul fiume Cassibile

Affidati i lavori di consolidamento del ponte sul fiume Cassibile, i cui lavori che partiranno a breve, con ogni probabilità alla fine del mese di maggio”.

Ad annunciarlo è il deputato regionale Rossana Cannata: "L’opera - spiega Cannata - è stata inserita in accordo quadro, una condizione, questa, che ha permesso di semplificare l’iter di affidamento con una riduzione dei tempi di aggiudicazione rispetto alla procedura ordinaria di gara secondo il codice degli appalti. L’affidamento è stato comunicato all'impresa che adesso dovrà trasmettere la documentazione tecnica per l’avvio del cantiere, quali il Piano operativo di sicurezza, polizze. Dopodiché si potranno consegnare i lavori. Si tratta di un’importante infrastruttura per la viabilità turistica oltre che per molti residenti della provincia e per i proprietari e i lavoratori delle campagne di questa porzione di territorio, i quali meritano una viabilità più agevole ma soprattutto sicura”.