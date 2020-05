Noto, controllo del territorio: una denuncia e sanzioni

Sono stati circa 500 i veicoli controllati negli ultimi giorni dai Carabinieri della Compagnia di Noto che hanno anche identificato oltre 650 persone.

Numerose le perquisizioni personali e veicolari effettuate, che hanno portato al deferimento di un 20enne di Pachino poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di oltre 10 centimetri senza giustificato motivo. Segnalati alla Prefettura di Siracusa in 6 quali assuntori di sostanze stupefacenti. I controlli alla circolazione stradale hanno fatto registrare diverse sanzioni per la mancanza di assicurazione di responsabilità civile e per il mancato uso del casco a bordo di ciclomotori e motocicli, guida con patente scaduta di validità e mancanza dei documenti di circolazione e di guida, per un totale complessivo di 6 veicoli sequestrati, 8 documenti ritirati e 40 punti sottratti.