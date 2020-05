Siracusa, in scadenza appalto all'Ati UtilService e IdealService: a rischio 101 lavoratori. La Cisl al Comune "Proroga immediata"

Proroga immediata dell’appalto all’Ati che gestisce una serie di servizi sul territorio comunale di Siracusa.

Questo quanto chiedono al Comune il segretario generale della Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, e il segretario generale della Fisascat Cisl, Teresa Pintacorona, che lanciano un grido d'allarme per i 101 lavoratori dell’Ati UtilService e IdealService che si occupano, i primi, dei servizi, cimiteriali, dei bus navetta, dell’affissione, del montaggio palchi e i secondi dei servizi di supporto agli uffici comunali tra i quali l’ufficio tributi.

“L’appalto in scadenza lunedì prossimo, 18 maggio - sottolineano Carasi e Pintacorona – rischia di aumentare un dramma sociale già forte a causa della crisi economica causata dall’emergenza sanitaria. A questo – continuano i due segretari – bisogna aggiungere i disagi che ricadranno sui cittadini. Da martedì, ad esempio, con l'ulteriore alleggerimento delle regole di contenimento, il cimitero di Siracusa sarà visitato da molte più persone; mancherà il servizio di custodia e i due bus navetta resteranno fermi a danno di anziani e non autosufficienti; inoltre non potrà essere garantita la pulizia della sala mortuaria.”

Da qui la richiesta si un incontro urgente rivolto all’amministrazione comunale: "Serve una proroga - concludono Carasi e Pintacorna - che comprenda l’intero appalto e, con esso, l’occupazione di tutti i lavoratori coinvolti".