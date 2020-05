Nel Palermitano, sequestrate circa 40.000 mascherine

La Guardia di finanza di Termini Imerese ha sequestrato circa 900 mascherine generiche, realizzate in tnt (tessuto non tessuto), perché prive dei requisiti minimi previsti sia dal Codice del Consumo sia dalle recenti disposizioni emanate dal Governo. L’indagine, volta a ricostruire la filiera commerciale, ha portato all’individuazione del fornitore, un’impresa di commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti vari e per la casa, nel territorio di Termini Imerese. Le Fiamme gialle hanno rinvenuto all’interno dell’azienda più di 38.000 mascherine generiche non a norma. Inoltre, alcune mascherine non riportavano l’indicazione che non si trattava di Dispositivi di Protezione Individuale ovvero Dispositivi Medici, in evidente contrasto rispetto a quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.I militari hanno quindi provveduto a contestare alle aziende sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 25.823,00 euro.