Peschereccio disperso: avvistato un corpo al largo di Ustica

Un cadavere è stato avvistato in mare al largo di Ustica dall'equipaggio del traghetto Antonello Da Messina che collega Palermo a Ustica.

Il corpo non è stato ancora identificato e non è escluso che si tratti di uno dei due marittimi del peschereccio di Terrasini che risultano dispersi. Giovedì pomeriggio, nello stesso tratto di mare, è stato trovato il cadavere di Giuseppe Lo Iacono, 33 anni di Cinisi, anche lui si trovava a bordo del pescherecchio uscito in mare per una battuta di pesca tra Ustica e San Vito Lo Capo.