Siracusa, 2 guasti idrici in 5 giorni alla Borgata: Grienti "Situazione insostenibile"

Due guasti idrici in cinque giorni alla Borgata.

Sulla vicenda interviene l’ex consigliere di circoscrizione Ortigia Raffaele Grienti: “E’ un continuo rincorrere l’emergenza. La responsabilità non è dell’azienda che gestisce il servizio in città ma dell’amministrazione comunale, che non può continuare a far finta di nulla. Urge intervento risolutivo. E’ evidente - prosegue Grienti - che siamo in presenza di una conduttura ammalorata in più parti, che andrebbe sostituita e non rappezzata. Vogliamo sapere se in passato o in tempi recenti sono stati presentati specifici progetti alla Regione o ad altro ente per ottenere finanziamenti ed eventualmente a quanto ammontano, quando cominceranno gli interventi risolutivi e quali parti della rete idrica interesseranno. Se invece di tutto questo non c’è ancora traccia, perché Palazzo Vermexio continua a perdere tempo? La situazione - conclude Grienti - sta diventando insostenibile"