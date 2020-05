Buscemi e Cassaro, finanziati 3 progetti per la messa in sicurezza delle strade

Un piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne della Sicilia.

Tre i progetti esecutivi previsti in provincia di Siracusa, a Buscemi e Cassaro, dalla Giunta regionale.

Ne dà notizia l'assessore Edy Bandiera: “Si tratta di 49. 320,28 al Comune di Buscemi per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto di strada Sferruzzo-Fiumara, in contrada Sferruzzo e Piano Secco; sempre al comune di Buscemi vanno 77.320,28 euro per il ripristino e la messa in sicurezza di tratti della strada “campitelli”, in contrada Montagna, ed infine 91.275,51 euro al comune di Cassaro per lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale comunale".