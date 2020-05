Siracusa, il capo di gabinetto Anzalone lascia la questura e passa ad Enna

Giuseppe Anzalone, Primo Dirigente della Polizia di Stato, lascia la Questura di Siracusa, dove ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto, per giungere alla Questura di Enna in qualità di Vicario del Questore.

"La Questura ed i colleghi tutti - si legge in una nota - sono grati per l’importante ed autorevole contributo reso, grazie al quale sono stati conseguiti brillanti risultati ed obiettivi".

Nella mattinata di ieri, inoltre, si sono tenuti i saluti di Fabio Aurlio, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, che, dopo aver diretto egregiamente il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avola, passa alla Questura di Catania.