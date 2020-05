Siracusa, asfalto in Ortigia: l'assessore Fontana "Mattonelle disponibili dalla prossima settimana"

"I lavori effettuati dalla Siam sono stati solo temporaneamente definiti con asfalto al fine di rendere fruibile la viabilità".

Così interviene l’assessore ai Lavori Pubblici, Maura Fontana.

“Il materiale necessario per il completamento della pavimentazione, ossia mattonelle di asfalto, - dichiara Fontana - sarà disponibile solo la prossima settimana e pertanto l’impresa provvederà a ripristinare la stessa conformemente a quella originaria. L'Amministrazione- conclude Fontana- ringrazia Siam per il maggiore onere sostenuto al fine di non arrecare disagi alla cittadinanza in un momento già delicato per la ripresa economica”.