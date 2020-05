Siracusa, spacciava dai domiciliari: 35enne finisce in manette

Ancora un arresto per spaccio a Siracusa. In manette Salvatore De Simone, siracusano di 35 anni.

L'uomo sottoposto a controllo nella sua abitazione, dove si trovava ai domiciliari, nella zona di via Italia, avvertendo un forte odore di marijuana, hanno notato, sopra un tavolo, una busta con della marijuana già suddivisa in stecche. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare complessivamente 60 grammi di marijuana, parte della quale suddivisa in dosi, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga.

Lo stupefacente, del valore commerciale oltre 1.000 euro, avrebbe consentito di confezionare oltre 200 dosi.

Per l'uomo sono scattati i domiciliari.