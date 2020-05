Fase 2, regole per la riapertura: distanza interpersonale a 1 metro

Mascherine obbligatorie quasi sempre con la disponibilità di prodotti igienizzanti per disinfettare sempre le mani. Prenotazione consigliata per andare al ristorante, dal parrucchiere e anche in spiaggia. Possibilità di misurare la temperatura a tutti impedendo l'accesso a chi ha più di 37,5. Distanza interpersonale minima obbligatoria sempre, ma scende a 1 metro. Sono questi i punti principali contenuti nelle linee guida per la fase 2 su cui governo e regioni hanno raggiunto un'intesa di massima. Il documento riguarda le regole per la riapertura di ristoranti, balneazione, strutture ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio, mercati e fiere, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei e biblioteche.

In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.