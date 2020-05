Augusta, Lentini e Francofonte, controllo straordinario del territorio

Controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri nell'area nord della provincia di Siracusa.

Ad Augusta due persone sono state denunciate perché ritenute responsabili di detenzione al fine di spaccio di hashish.

A Lentini un 31enne è stato denunciato per lo stesso reato in quanto trovato in possesso di 3 involucri di hashish.

A Francofonte un 34enne è stato segnalato alla Procura della Repubblica, poiché stava allestendo una serra per la coltivazione di canapa indiana, e per essersi allacciato abusivamente alla rete elettrica.

Complessivamente, a seguito di posti di controllo effettuati in corrispondenza delle principali arterie stradali, sia cittadine che extraurbane, sono stati controllati oltre 1000 veicoli e 1400 persone, contestando diverse violazioni al Codice della strada:

14 per mancato uso delle cinture di sicurezza; 11 per assicurazione scaduta; 4 per guida con patente diversa da quella consentita per il mezzo. In tutto sono stati sottratti oltre 120 punti e ritirati 4 documenti di circolazione.