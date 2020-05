Siracusa, proroga per il Concorso di idee per la costruzione del nuovo ospedale

Prorogati di 30 giorni i termini del bando, che erano in scadenza il prossimo 22 maggio, per la partecipazione al Concorso internazionale di Idee per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa.

La delibera di proroga andrà in pubblicazione all’albo pretorio domenica 17 maggio 2020. La nuova scadenza è fissata per lunedì 22 giugno 2020.

Il concorso di idee, come è noto, è stato indetto dall’Azienda dopo la conferenza dei servizi del 18 novembre con il presidente della Regione Nello Musumeci e con l’assessore alla Salute Ruggero Razza.

Il concorso mira a selezionare la migliore proposta ideativa che consentirà di realizzare l’opera facendo ricorso alle più recenti ed innovative tecniche nel settore ospedaliero nell’ottica dei principi di innovazione tecnologica, tutela del paesaggio e centralità delle cure del paziente. Il nuovo ospedale dovrà avere un'anima ''4.0'' e dovrà essere conforme ai più recenti studi in materia di edilizia ospedaliera ed ai principi guida dell’Agenzia nazionale dei Servizi sanitari per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere.

I premi per le tre migliori proposte saranno rispettivamente di euro 115.000, 25.000 e 20.000 per il primo, il secondo ed il terzo classificato.