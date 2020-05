Pachino, rapina al bar: nuovo arresto per un 28enne

E' accusato della rapina compiuta l'11 febbraio scorso a Pachino ai danni di un bar. In manette è finito Alessandro Vizzini, 28 anni.

Per quell'episodio, ripreso integralmente dalle telecamere dell'esercizio commerciale, è già stato arrestato Maicol Zisa.

Proprio grazie alle immagini, gli agenti del Commissariato sono riusciti a ricostruire i fatti accaduti durante la rapina. I due si sono fatti consegnare denaro e biglietti del “Gratta e Vinci” per un totale di oltre 300 euro dopo minacciato e aggredito il titolare del bar.

Una prima richiesta di misura cautelare proposta dal titolare delle indagini, il sostituto procuratore Andrea PALMIERI era stata accolta dal Gip che aveva disposto la custodia in carcere per Zisa e gli arresti domiciliari per Vizzini. Quest'ultimo, dopo essere stato arrestato fu scarcerato ma, ulteriori elementi acquisiti successivamente, hanno determinato la nuova applicazione della misura degli arresti domiciliari.