Riaperture dal 18 maggio, oggi incontro tra Governo e presidenti delle Regioni

Dopo l'ok al Dl Rilancio, il governo lavora sulle linee guida per le nuove riaperture che dovrebbero iniziare dal prossimo 18 maggio. Oggi è previsto l'incontro tra i ministri degli Affari regionali e della Sanità, Boccia e Speranza,con i presidenti di Regione per fare il punto della situazione e concertare gli interventi. Possibile la presenza dello stesso premier, Conte.Previsto anche un Consiglio dei ministri che anche se non ha all'ordine del giorno le riaperture, avrà probabilmente un passaggio sul tema.