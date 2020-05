Siracusa, Salvo Sorbello: "Si garantisca a tutti i bambini la partecipazione ai campi estivi"

Nel giorno in cui si celebra la "Giornata mondiale per le famiglie" il presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari, Salvo Sorbello sollecita modifiche a sostegno delle famiglie con figli e delle piccole imprese nell'ambito del Decreto Rilancio.

Da qui l'appello rivolto ai parlamentari "affinché, nel corso dell’esame del decreto da parte delle Camere, siano apportati almeno alcuni miglioramenti importanti, come l’introduzione dell’assegno straordinario per figlio e l’aumento del congedo parentale e il sostegno alle scuole paritarie".

“Anche a livello locale – prosegue Sorbello, che è stato il responsabile nazionale dei Comuni italiani per la famiglia - è possibile intervenire in maniera concreta ed efficace per sostenere le famiglie. Mi riferisco ad esempio ai campi estivi, che serviranno anche a “testare” la capacità delle strutture educative e degli stessi bambini di convivere con la Fase 2. E’ evidente che, per rispettare tutte le sacrosante prescrizioni in termini di numero degli operatori, sanificazioni, mascherine e allestimento degli spazi, i costi saranno notevoli e non potranno essere sostenuti dalle famiglie siracusane. I Comuni si facciano quindi carico di aiutare anche economicamente queste esperienze, di fondamentale importanza anche per un corretto sviluppo psichico dei bambini, per evitare che possano essere esclusi proprio i ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà economica".