Nubifragio a Milano, esondati i fiumi Lambro e Seveso

Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Milano, provocando l'esondazione dei fiumi Lambro e Seveso, poi rientrata dopo quasi 5 ore. Numerosi gli allagamenti e i blackout in diversi quartieri e centinaia le richieste di intervento ai Vigili del fuoco. Forti i disagi per la circolazione e per i trasporti pubblici. Ieri il comune aveva disposto l'attivazione del Centro operativo comunale (Coc), a seguito dell'allerta meteo arancione.