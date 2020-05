Siracusa, nuovo guasto idrico alla Borgata: rubinetti a secco

Nuovo guasto idrico alla Borgata, a Siracusa. Intorno alle 2 di questa notte si è registrata un'importante perdita idrica causata dalla rottura della tubazione tra via Trapani e via Montegrappa, più a nord rispetto all’ultimo evento.

I tecnici della Siam sono al lavoro per le riparazioni, operazioni che hanno richiesto l'interruzione del servizio idrico.

Le operazioni di riparazione dovrebbero concludersi tra un paio d'ore e successivamente sarà ripristinato il servizio.