Siracusa, controlli anti covid: rendono false dichiarazioni e vengono denunciati

Rendono dichiarazioni false durante un controllo della Polizia provinciale sul rispetto delle norme di contenimento sanitario e vengono denunciati in stato di libertà.

Si tratta di due persone che hanno giustificato il loro spostamento dicendo di recarsi in una nota struttura sportiva per accudire animali di proprietà.

Il successivo riscontro, ha consentito di accertare che i due non erano proprietari di animali, pertanto non avevano accesso alla struttura sportiva.

Da qui la denuncia e la sanzione per violazione della normativa vigente.