Siracusa, Umberto I: oggi riapre Pediatria, il 18 Medicina, Geriatria e Stroke Unit

L'ospedale Umberto I di Siracusa torna pian piano alla normalità.

Riapre oggi, infatti, il reparto di Pediatria; da giorno 18, invece, saranno riaperti i reparti di Medicina, Geriatria e la Stroke Unit chiusi il 16 aprile scorso dopo i casi di contagio che si erano verificati sia tra il personale sanitario che tra i pazienti.

Sarà una riapertura graduale, che prevede inizialmente 6 posti letto in Pediatria, 8 posti letto in Medicina e Geriatria e 6 posti letto per la Stroke Unit.

Si rispetta dunque il programma che i vertici Asp avevano comunicato ai sindacati nel corso della riunione tenuta in videoconferenza un paio di settimane fa.

Così come era stata comunicata l'intenzione, se la situazione emergenziale lo consentirà, di destinare il padiglione Nord dell’Umberto I ( ex malattie infettive e Pediatria) ad area Covid, al fine di consentire un graduale ritorno alla “normalità assistenziale” dei pazienti non Covid ricoverati nel Presidio ospedaliero del capoluogo.