Siracusa, waterfront di via Elorina: il Comitato per la riqualificazione torna in pressing

Parziale smilitarizzazione dell’Area Militare Aeronautica di via Elorina, a Siracusa: questo l'obiettivo che il Comitato per la riqualificazione di Siracusa torna a proporre all'attenzione della città per far sì che "si possa ampliare la godibilità e fruizione dei sui innumerevoli beni per i cittadini".

"Questa ipotesi progettuale - si legge nella nota del Comitato - che intende ripensare una parte significativa dell’area come qualificato water front della città e per altri possibili usi urbani, ha visto una estesa condivisione di importanti settori sociali fra i quali la Facoltà di Architettura, l’Ance, ma anche numerosi parlamentari e rappresentanti delle forze politiche e sindacali, e delle Istituzioni culturali cittadine, oltre che la convinta condivisione del sindaco Francesco Italia, che ha spiegato i primi passi presso il Governo nazionale.

Bisognerà arrivare ad una parziale rivisitazione dell’idea progettuale inizialmente proposta dal Comitato, e trovare un accordo su come salvaguardare i leciti interessi di tutte le parti, dando formalmente il via libera a che un domani non lontano veda l’agognato water front ricongiungere il molo S. Antonio direttamente dalla Via Elorina".

Da qui parte un nuovo appello al Sindaco, alle forze sociali e imprenditoriali, perché siano avviate tutte le relazioni di verifica istituzionale per arrivare all'obiettivo.