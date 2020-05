Legge di bilancio regionale, interrogazione di Giovanni Cafeo

"Le conseguenze delle scelte effettuate nel redigere il Bilancio regionale rischiano di ricadere sui Comuni, che affrontano in prima linea l’emergenza socio-economica dovuta alla pandemia di Covid-19”.

Ad intervenire è . Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Aes Attività Produttive, illustrando il contenuto dell’interrogazione presentata.

“Alla luce della gravissima situazione di emergenza legata al rischio Covid-19, con le difficoltà aggiuntive da parte dei Comuni che si troveranno da un lato con un minore introito dovuto al rinvio dei tributi locali e dall’altro saranno costretti ad attingere alle risorse residue per risolvere situazioni di particolare criticità – prosegue Cafeo – ho chiesto quali siano i tempi entro i quali si prevede l’erogazione delle spettanze a valere sul Fondo per gli investimenti, garantendo ai Comuni la copertura degli oneri e la realizzazione di interventi infrastrutturali che diventano ancora più urgenti nella situazione di crisi in corso”.