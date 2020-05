Priolo, contributi per le attività: pubblicato il bando

Il Comune di Priolo ha pubblicato il nuovo bando, snellito e adeguato alle esigenze di tutte le realtà locali, per la concessione di contributi alle attività che hanno subito ripercussioni economiche a causa dell’emergenza Coronavirus. Potranno beneficiarne anche coloro che hanno debiti nei confronti dell’Ente, oltre ad attività e partite Iva di nuova costituzione.

“Le istanze - ha fatto sapere il sindaco, Pippo Gianni - potranno essere presentate entro il 28 maggio. A poter richiedere il contributo sono le attività commerciali, pubblici esercizi quali bar, ristoranti, paninoteche e pizzerie, attività artigianali, acconciatori, estetiste, palestre regolarmente autorizzate, in possesso di partita Iv ammissibile, che non rientrino tra gli “enti non commerciali” cosiddetti “no profit”, partite IVA che pur avendo sede legale in altro comune abbiano sede operativa nel Comune di Priolo Gargallo. Escluse tutte le attività industriali”. Le attività artigiane e del settore non alimentare con locali in affitto, ad oggi chiuse, riceveranno 1.500 euro; 1.000 euro ai gestori di attività artigiane e del settore non alimentare, proprietari del locale; 750 euro alle attività di ristorazione che effettuano il servizio a domicilio. Alle partite IVA, che pagano l’affitto del locale, sarà erogato un contributo di 1.500 euro, 1.000 euro ai proprietari. I moduli per presentare istanza potranno essere scaricati dal sito del Comune e inoltrati all'indirizzo di posta elettronica: ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it oppure all’ufficio Protocollo del Comune.