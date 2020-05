Nuovo rinvio per il viadotto Himera, Falcone "Via l'impresa e l'Anas"

i lavori al viadotto Himera subiranno un ulteriore rinvio di un altro mese e mezzo rispetto all'ultima data indicata dall'Anas per la consegna dell'opera, cioè luglio.

"Dinanzi ai continui ritardi sulla costruzione di meno di 300 metri di autostrada, un cantiere diventato un'agonia lunga cinque anni, le date e le promesse lasciano il tempo che trovano. Oggi - afferma l'assessore eginale alle Infrastrutture, Marco Falcone - chiediamo al Ministero delle Infrastrutture di intervenire una volta per tutte: si rescinda il contratto con l'impresa appaltatrice e si sollevi l'Anas dalla responsabilità dell'opera, affidando alla Regione il commissariamento dell'opera con poteri sul modello attuato a Genova per il ponte Morandi".