Canicattini Bagni, incendi estivi: il sindaco firma l'ordinanza di prevenzione

Firmata dal sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli l’Ordinanza di prevenzione degli incendi estivi.

Dispone che entro il 10 Giugno 2020 i proprietari delle aree edificabili e dei lotti inclusi all’interno del centro abitato, debbono provvedere alla pulizia, eliminando sterpaglie e tutto quanto possa costituire probabile focolaio di incendio.

I proprietari dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo o abbandonate, devono invece provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni, provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di tutto quanto possa essere fonte anche accidentale, di innesco di incendi, mantenendo questo stato per tutto il periodo tra il 10 Giugno e il 10 Ottobre 2020, nel quale vige il totale divieto di accensione di fuochi e bruciare materiale vegetale nei terreni.

Nel periodo compreso tra il 10 Ottobre e il 9 Giugno 2021 è consentito accendere fuochi per la combustione di materiale agricolo derivante da potature o ripuliture di sterpaglie, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, esclusivamente dalle 5:30 alle 8:15 e dalle 17 alle 20, solo all’interno di aree perimetrale con presidio di almeno uno operatore e fino a completo spegnimento di fiamme e braci.

Chiunque contravverrà a queste disposizioni sarà sanzionato secondo la vigente normativa.

Inoltre, il sindaco Miceli invita i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione.