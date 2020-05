Cassibile, apre l'ambulatorio medico per i migranti

Attivato a Cassibile un ambulatorio medico che si occuperà, come ogni anno, dell'assistenza sanitaria in favore dei migranti nei locali della Guardia Medica, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

“I medici saranno affiancati dai mediatori culturali iscritti all’Albo dei mediatori aziendali - spiega la responsabile dell’Ufficio stranieri Lavinia Lo Curzio - al fine di agevolare il rapporto medico paziente e la comunicazione e informazione, anche attraverso il supporto di materiale informativo multilingue, sulle misure igienico-sanitarie e comportamentali da adottare per evitare il contagio da Covid-19”.

“L’attività ambulatoriale dedicata ai migranti si è rivelata, già in passato, positiva anche in termini di una notevole diminuzione degli accessi impropri alle strutture di II livello e ai Pronto Soccorso – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra assieme ai direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Salvatore Iacolino-. L’ambulatorio è stato dotato di presidi farmaceutici di prima necessità forniti dalla Farmacia territoriale aziendale, su richiesta dei medici dell’Ufficio Territoriale Stranieri. Verrà svolta periodicamente attività di assistenza all’interno degli insediamenti, centrata sulle misure di prevenzione dell’epidemia da Covid-19. E' previsto anche l’utilizzo di una unità mobile di assistenza che, non appena sarà finanziata, rafforzerà l’azione di prevenzione e cura dei migranti”.