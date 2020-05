Augusta, pesca di frodo: sequestrati 400 ricci di mare

Avevano pescato nelle acque di Brucoli 400 ricci di mare. All'arrivo hanno lasciato sul posto la sacca con gli echinodermi e si sono allontanati con l'auto.

E' accaduto ieri mattina: i militari sono arrivati sul posto a seguito di segnalazione fatta da un cittadino.

I ricci, ancora vivi e per i quali vige il divieto di pesca a maggio e giugno, sono stati rigettati in mare.

Accertamenti in corso per identificare i trasgressori, per i conseguenti provvedimenti di natura sia amministrativa che penale.