Siracusa, in auto con 2,4 chili di marijuana: arrestato 55enne di Avola

Un 55enne di Avola, Salvatore Piccione, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia con l'accusa di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente e di materiale utilizzato per il confezionamento.

Gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso dei controlli effettuati a Siracusa, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che agiva con far sospetto. Quando il conducente di una seconda auto è salito a bordo della prima, i poliziotti sono entrati in azione e hanno effettuato una perquisizione.

Sulla vettura sono stati rinvenuti e sequestrati 2,4 chilogrammi di marijuana.

Lo stupefacente, dal quale si sarebbero potute tirare oltre 3000 dosi di droga, ha un valore di mercato pari ad oltre 20.000 euro.

Piccione è stato arrestato e ristretto ai domiciliari.