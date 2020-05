Augusta, furti di ciclomotore: misure cautelari per 2 giovani. VIDEO

Sono accusati di aver compiuto furti aggravati di ciclomotori e di ricettazione. Si tratta di Damiano Giuffrida, 24 anni e Salvatore Barravecchia di 21 anni di Augusta.

I due sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Siracusa. A Barravecchia l’ordinanza è stata notificata al carcere di Piazza Lanza di Catania, mentre Giuffrida, già agli arresti domiciliari per altri reati, è stato condotto in carcere.