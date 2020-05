Noto, danni alle telecamere di videosorveglianza di abitazioni: denunciati 2 giovani

Due giovani, rispettivamente di 19 e 21 anni, già conosciuti alle forze di polizia, denunciati a Noto per danneggiamento aggravato.

Alle 02.40 dello scorso 10 Aprile, Agenti del Commissariato sono intervenuti in Via Pitagora dove hanno sorpreso i due mentre danneggiavano le telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni, dopo avere spento le luci dell’illuminazione pubblica.

I due sono stati sanzionati, anche per aver violato le disposizioni sul contenimento sanitario.