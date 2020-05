Augusta e Carlentini, detenzione e spaccio: 3 denunciati

Sono accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti: si tratta di 3 persone, due ad Augusta e uno a Carlentini.

Nel capoluogo megarese i Carabinieri, insospettiti da alcune strane manovre di un’auto, l'hanno fermata e hanno controllato gli occupanti, un 38enne, e un 29enne catanese, trovati in possesso di circa 18 grammi di marijuana, custoditi all’interno di un involucro in cellophane.

A Carlentini, sempre nel corso dei servizi di prevenzione, un 21enne è stato trovato con circa 5 grammi di marijuana, suddivisa in 5 involucri.

I tre soggetti sono stati denunciati e inoltre sanzionati per aver violato le prescrizioni sul contenimento del Coronavirus.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.