Siracusa, furto aggravato in abitazione: due giovani ai domiciliari

Dovranno rispondere di furto aggravato in abitazione e ricettazione. Si tratta di due siracusani Jonathan Tribastone, 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, e una giovane incensurata: i due, dopo aver forzato la porta di ingresso di una casa vacanze di Ortigia, si sono introdotti nell'abitazione, iniziando a mettere in grosse buste tutta la refurtiva, pensando che la casa vacanze fosse attualmente non occupata a causa della pandemia da Coronavirus.

Ma sono arrivati i Carabinieri, che avendo notato che la porta d’ingresso era socchiusa, sono entrati nell’alloggio cogliendo sul fatto la coppia.

A nulla è valso il loro tentativo di fuga verso il tetto, i due sono stati bloccati e arrestati. Tribastone è stato trovato in possesso di un portafoglio rubato e per questo motivo Tribastone è stato denunciato anche per ricettazione.

Per i due giovani sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.