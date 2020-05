In V commissione il Ddl su bullismo di Rossana Cannata

Bullismo, cyberbullismo, cyberpedofilia e sexting: in V Commissione all'Ars il Ddl della parlamentare Rossana Cannata.

Le norme, approvate e contenute nel testo, riguardano l’istituzione della “Giornata regionale di educazione all’utilizzo informato e consapevole dei nuovi media, dei social network e del web” da celebrarsi, ogni anno, il primo lunedì del mese di ottobre.

La vicepresidente della Commissione regionale Antimafia ha inoltre voluto che il Ddl si occupasse non solo di bullismo e cyberbullismo ma anche di cyberpedofilia e sexting e che ad occuparsi del fenomeno all’interno della Consulta siano le associazioni di solidarietà familiare, con la partecipazione ai lavori degli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, sociologiche, psicologiche, pedagogiche.

Porta la firma di Rossana Cannata anche l’articolo che prevede l’istituzione di un ambulatorio dedicato alla prevenzione e al contrasto di bullismo, cyberbullismo, sexting, cyberpedofilia. Le Asp, in collaborazioni con associazioni di solidarietà familiare, attiveranno, nei consultori familiari di competenza, un ambulatorio per l’ascolto, il riconoscimento precoce e il trattamento della sofferenza psicologica dei minori vittime di tali fenomeni. Saranno inoltre promosse iniziative di prevenzione in collaborazione con amministrazioni comunali, forze dell’ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni del terzo settore, associazioni sportive e ordini professionali. Prevista, infine, l’attivazione di sportelli anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.