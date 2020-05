Alto rischio incendi e ondate di calore nel Palermitano e nel Messinese

Avviso rischio incendi e ondate di calore in Sicilia. E' stato emesso dal Dipartimento della Protezione civile regionale e ha validità dalle ore 00.00 del 14 maggio 2020 per le successive 24 ore.

Il rischio viene indicato con pericolosità alta per il Palermitano e il Messinese e con pericolosità media per il Trapanese e l'Agrigentino.