Siracusa, Gennuso sospeso dall'Ars: al suo posto Daniela Ternullo

Nuova sospensione dall'Ars per il parlamentare siracusano, Pippo Gennuso, a seguito degli effetti della legge Severino.

Gennuso, come scrive il Giornale di Sicilia, ha patteggiato un anno e 2 mesi il reato di traffico di influenze.

Al suo posto torna Daniela Ternullo, prima dei non eletti, che lo aveva già sostituito la prima volta.

Gennuso era stato arrestato nell’ambito della vicenda giudiziaria che ha portato all’arresto dell’ex presidente del Cga Raffaele Maria De Lipsis, dell’ex magistrato della Corte dei conti Pietro Caruso e del giudice del Consiglio di Stato Nicola Russo.

Gennuso ha presentato ricorso e la Cassazione deciderà nell’udienza del prossimo 5 giugno.